قسم البحث الجنائي بسرت يتمكن من انتشال ثلاث جثث .





سرت 28 يناير 2018 ( وال )- تمكنت عناصر البحث الجنائي بسرت أمس

السبت من انتشال ثلاث جثث وجدت بحي عمارات 656 الواقعة وسط المدينة .

وذكر مصدر بقسم البحت الجنائي بسرت بأن الجثث تعود لعناصر مايسمى

تنظيم داعش الارهابي حيث وجدت حزامات ناسفة ودخائر بالقرب من الجثث .

وأضاف المصدر لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بأنه تم ابلاع

النيابة بها لاخذ عينات من الحمض النووي والاجراءات القانونية حيالها ،

مؤكدا أن هناك العديد من الجثث الموجودة بحي المنارة ومنطقة الطويلة شرق

المدينة سيتم انتشالها واستخراجها خلال هذا الاسبوع .

يذكر أن مناطق حي المنارة والجيزة البحرية وعمارات 656 بسرت شهدت

اعنف المعارك بين قوات البنيان المرصوص وعناصر تنظيم داعش والتي تم دحرها

والقضاء عليها واعلان تحرير مدينة سرت منها في السابع عشر من ديسمبر من

عام 2016 .

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