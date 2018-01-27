النصر يتعادل وديا مع فريق حي العرب السوداني.





طرابلس 27 يناير 2018 (وال)- انتهى لقاء فريق النصر مع فريق حي العرب

السوداني بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في المباراة الثانية لفرق

النصر ضمن "مهرجان السياحة والتسوق" والذي يقام بولاية البحر الأحمر

«بورتسودان».

فريق النصر بادر بالتسجيل في الشوط الاول بهدف اللاعب "خالد مجدي"

واستمر الفوز النصراوي حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حيث تمكن

مهاجم فريق حي العرب "أسعد فضل" من تسجيل هدف التعادل لفريقه.

وهذه ثاني مباراة لفريق النصر في هذه البطولة ينهيها بالتعادل حيث

تعادل في المباراة الأولى مع أهلي شندي بنفس النتيجة.

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