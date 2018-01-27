المنتخب الوطني يلتقي الكونغو غدا الأحد في ربع نهائي الشان.السبت ، 27-01-2018 - 21:37:00



طرابلس 27 يناير 2018(وال)- يلتقي المنتخب الوطني للاعبين المحليين يوم
غد الأحد مع منتخب الكونغو بملعب أدرار أغادير بالمغرب الساعة التاسعة
والنصف ليلا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الشان .
وقد أجرى المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبا على ملعب المباراة بمشاركة
جميع اللاعبين، وركز المدرب "عمر المريمي" أثناء التدريب على ضربات
الترجيح وبعض الخطط التكتيكية وسط روح معنوية عالية لدى جميع عناصر
المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور نصف النهائي.
...(وال)....

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