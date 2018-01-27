النشرة الجوية.





طرابلس 27 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .





*ملخص عام.

طقس يميل للأستقرار على أغلب مناطق ليبيا .



* رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل

والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الغربي والريـــاح شرقية إلى جنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجــات

الحــرارة القصوى تتراوح مابين (14 -19) درجة مئوية .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والريــاح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (20-15) درجة

مئوية وتصل إلى ( 23 ) درجة مئوية على غات.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء

الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على

ساحل درنة وطبرق حتى مساعد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-19)

درجة مئوية . .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-17) درجة

مئوية.

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