نشرة الصيد البحري.





طرابلس 27 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الأحوال البحرية المتوقعة على

ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* من رأس جدير إلى سرت .

السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.الريح باش الى شلوق سرعته

مابين (05 - 20) عقدة.

إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر. البحر خفيف الموج. درجة

حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.



* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم.لريح شرش سرعته ما

بين(05-20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من طبرق

الى اقصى الساحل الشرقى . على باقى الساحل.إرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.50-2.00)متر و يصل هذا اليوم الى (3.00)متر على الساحل الممتد من طبرق

الى اقصى الساحل الشرقى .البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ويكون مضطرب

نهار اليوم من طبرق الى اقصى الساحل.درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين

(15-17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة .

....( وال )...