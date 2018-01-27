المؤسسة الوطنية للنفط تقيم جسراً جوياً لنقل جرحى تفجير بنغازي للعلاج بالخارج.





طرابلس 27 يناير 2018 ( وال )- أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن

تعازيها لأسر ضحايا التفجير الارهابي الذي شهدته مدينة بنغازي مساء

الثلاثاء الماضي والذي أدى إلى وفاة 35 شهيد وإصابة العشرات من المدنيين

بمنطقة السلماني، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وأسرهم أعلنت المؤسسة

الوطنية للنفط عن تسيير جسر جوى لشركة طيران النفط لنقل أكثر من 100 مصاب

للعلاج بالخارج.

واوضحت المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية ان شركة طيران النفط

قامت بنقل بعض الجرحى لجمهورية مصر ومازال العمل جارٍ لنقل الآخرين لتلقي

العلاج بدولة تونس بعد اتمام اجراءات سفرهم.

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