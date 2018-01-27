أمريكا تشهد واحدا من أسوأ مواسم انتشار الإنفلونزا .









شيكاجو 27 يناير 2018 (وال)- قال مسؤولون أمريكيون في المجال الطبي

الجمعة إن الإنفلونزا ما زالت منتشرة على نطاق واسع في أجزاء مختلفة من

الولايات المتحدة وإن هذا الموسم يتجه ليصبح الأكثر حدة منذ سنوات حين

أصاب الفيروس 34 مليون شخص وتسبب في نقل 710 آلاف إلى المستشفيات.

وخلال معظم مواسم الإنفلونزا كان كبار السن الأكثر تضررا يليهم الأطفال

الصغار. لكن في الموسم الحالي فإن من تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما هم

الأكثر إصابة بالمرض بعد المسنين.

وقال مختص أن نشاط الإنفلونزا " لا يزال مرتفعا في معظم الولايات

الأمريكية بينما لا تزال بعض المناطق تعاني " .

(وال)