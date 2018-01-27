محكمة في النيجر تقضي بسجن 9 جنود لاتهامهم بمحاولة انقلاب .









نيامي 27 يناير 2018 (وال)- - كشفت وثيقة قضائية أن محكمة في النيجر قضت

بسجن تسعة جنود لمدد تتراوح ما بين خمسة و 15 عاما الجمعة لاتهامهم

بمحاولة انقلاب ضد الرئيس محمد يوسف قبل عامين .

وكانت الحكومة النيجرية اعلنت 2015، إنها أحبطت انقلابا واعتقلت أشخاصا

كانوا يخططون لاستخدام أسلحة نارية من الجو للسيطرة على النيجر .

وفي الحكم الذي قرأه القاضي إبراهيم داووديكا، حكم على الجنرال سالو

سليمان قائد المجموعة المشتبه به بالسجن 15 عاما كما حكم بنفس الحكم ضد

اثنين آخرين. وتم الحكم على ستة بأحكام تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات،

وتم تبرئة ثلاثة متهمين .

(وال)