دراسة: التطعيم السنوي قد يقلل من خطر الوفاة بالإنفلونزا .







المكسيك 27 يناير 2018 (وال)- - أفادت دراسة إسبانية أن كبار السن الذين

يواظبون على التطعيم سنويا ضد الإنفلونزا يكونون أقل عرضة لدخول المستشفى

للعلاج من عدوى خطيرة بفيروس الإنفلونزا أو للوفاة بسبب العدوى مقارنة

بمن يتلقون التطعيم على نحو متقطع.

ودرس الباحثون تأثير تلقي تطعيمات الإنفلونزا سنويا، فيما يتعلق بتجنب

دخول المستشفيات لأسباب متعلقة بالإنفلونزا وعلى الوفاة، بالنسبة لأشخاص

أعمارهم 65 عاما أو أكثر في 20 مستشفى في إسبانيا.

و توصلت الدراسة إلى أن من تلقوا التطعيم في الموسم الحالي للإنفلونزا

وموسم واحد سابق على الأقل كانوا أكثر قدرة على تجنب دخول وحدات العناية

المركزة بالمستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 74 في المئة، وزادت لديهم

إمكانية تجنب الوفاة بنسبة 70 في المئة.



ووجدت الدراسة أن من تلقوا تطعيم الإنفلونزا في الموسم الحالي وأي موسم

سابق تراجعت لديهم احتمالات التعرض لعواقب مرضية خطيرة بنسبة 55 في

المئة.

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