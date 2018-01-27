الفلبين تتأهب لإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب بركان مايون .السبت ، 27-01-2018 - 11:11:00



ليجازبي سيتي(الفلبين) 27 يناير 2018 (وال)- قالت وكالة مكافحة الكوارث
في الفلبين الجمعة إن السلطات تتأهب لاحتمال إعلان حالة الطوارئ لمدة
ثلاثة أشهر في المناطق الواقعة حول بركان جبل مايون الذي أدت ثورته إلى
نزوح أكثر من 81 ألف شخص .
وذكر خبراء أن مستوى التحذير من ثوران بركان مايون الواقع في إقليم
ألباي بوسط الفلبين ما زال عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى
للتأهب، وأن البركان يواصل قذف حمم ورماد ومواد أخرى شديدة السخونة.
(وال)

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