النفط ينهي الأسبوع على مكاسب مدعوما بتراجع الدولار .







نيويورك 27 يناير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد أن سجلت

في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مع استمرار حصولها على

دعم من ضعف الدولار الأمريكي .

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق عند التسوية

70.52 دولار للبرميل، مرتفعة 10 سنتات أو 0.14 بالمئة. وفي الجلسة

السابقة قفزت عقود برنت إلى 71.28 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر

كانون الأول 2014.



وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 3 بالمئة بينما صعد الخام

الأمريكي 4 بالمئة.

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