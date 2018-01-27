ترامب يطلب زيادة الإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 .





واشنطن - قال مسؤولان أمريكيان إن من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019

التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها سبعة في المئة عن

ميزانية 2018.

ويشمل المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)

وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات

المتحدة .

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت الجمعة الأرقام الخاصة بالميزانية التي

طلبها ترامب.

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