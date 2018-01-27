ترامب يطلب زيادة الإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 .





واشنطن 27 يناير 2018 (وال) - قال مسؤولان أمريكيان إن من المتوقع أن

يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق

الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة

قدرها سبعة في المئة عن ميزانية 2018.

ويشمل المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)

وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات

المتحدة .

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت الجمعة الأرقام الخاصة بالميزانية التي

طلبها ترامب.

(وال)