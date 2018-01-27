بدء أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي على مستوى وزراء الخارجية في اديس ابابا .





اديس ابابا 27 يناير 2018 (وال)- بدأت بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة

الاثيوبية اديس ابابا الجمعة أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي على

مستوى وزراء الخارجية بمشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد

سيالة .

وتعقد القمة في دورتها الثلاثين تحت شعار " التغلب على الفساد.. خيار

مستدام لتحول إفريقيا".

وستناقش لقمة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، و تستعرض تقارير حول

التنمية والطاقات المتجددة وجهود دعم السلام والاستقرار في إفريقيا، إلى

جانب الشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام".

وكانت عملية التحضير للقمة قد شهدت أعمال الدورة الـ35 العادية للجنة

المندوبين الدائمين يومي 22 و23 يناير، تليها الدورة الـ32 العادية

لاجتماع المجلس التنفيذي، لتتوج بانعقاد الدورة الـ30 العادية لمؤتمر

رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري

.

وكانت الوفود الافريقية المشاركة في الاجتماعات التحضيرة للقمة الثلاثين

للاتحاد الافريقي قد وقفت دقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء ضحايا

الهجوم الارهابي الذي استهدف المدنيين الابرياء في بنغازي وتسبب في سقوط

ضحايا بين قتيل وجريح والذي اعتبرته بعثة الامم المتحدة بمثابة جرائم حرب

بموجب القانون الدولي .

(وال)