القمة (30) للاتحاد الافريقي تنطلق غدا في اديس ابابا .







اديس ابابا 27 يناير 2018 (وال)- تبدأ غدا الأحد في العاصمة الإثيوبية

أديس أبابا أعمال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقية،

والتي تعقد تحت شعار " تحت شعار " الانتصار في معركة مكافحة الفساد..

نهج مستدام نحو تحول أفريقيا" .

وستكون الأزمة الليبية من بين أهم الملفات التي يناقشها القادة

الأفارقة بالاضافة الى ملف الهجرة غير الشرعية، الذي من المحتمل أن يصدر

بشأنه عددًا من القرارات الهامة.

كما ستناقش القمة ملف الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي واستعراض

تقارير التنمية والطاقة المتجددة وجهود دعم السلم والاستقرار في

افريقيا والشراكة مع الامم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ

السلام .

(وال)