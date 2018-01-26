حكم ليبي يدير لقاء فريقي المقاصة المصري وجينيراتون فوت السنغالي.الجمعة ، 26-01-2018 - 21:24:00



طرابلس 26 يناير 2018 (وال)- اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"
طاقم تحكيم ليبيا بقيادة الحكم الدولي "عصام الجهاني" لإدارة مباراة
فريقي المقاصة المصري وجينيراتون فوت السنغالي ضمن التصفيات التمهيدية
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وسيرافق الجهاني في هذه المباراة، التي ستقام بالقاهرة أحد يومي 20
أو21 من شهر فبراير المقبل، المساعدان خالد بالخير وصلاح الشوقي، والحكم
الرابع عبدالواحد حرويدة.
..(وال)....

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