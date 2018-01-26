ورشة عمل حول آلية تحليل النزاع وإدارة الحوار المجتمعي ببلدية جادو .





جادو 26 يناير 2018 (وال) أقيمت ببلدية جادو ورشة عمل حول الية تحليل

النزاع وإدارة الحوار المجتمعي وذلك تحت إشراف منظمة Interpeace المعنية

بالسلام.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بان الورشة التي استمرت ليوم واحد

تضمنت عدة محاور كان أهمها مشروع دعم التماسك الاجتماعي ، إضافة إلى بناء

السلام في ليبيا من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

واستهدفت الورشة أعضاء مجلس الحكماء ومختاري المحلات ببلدية جادو ،

إضافة إلى عدد من النشطاء المجتمع المدني.





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