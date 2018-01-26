الجامعة العربية : ابوالغيط يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي في اديس ابابا لمناقشة التسوية السياسية الشاملة للازمة الليبية.





القاهرة 26 يناير 2018(وال) قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام

لجامعة الدول العربية " محمود عفيفى " إن أمين عام الجامعة " أحمد أبو

الغيط" سيتوجه غدًا السبت، إلى أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة

العادية الثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي يعقد يومي 28 و29

يناير الجاري.

وأوضح " عفيفي " في بيان اليوم الجمعة بان " أبو الغيط " ، سيعقد سلسلة

من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية

المشاركين في قمة الإتحاد الأفريقي، وفى مقدمتهم قادة الدول الأعضاء في

لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي يرأسها رئيس

جمهورية الكونغو، " دينيس ساسو نجيسو " ، وذلك بغية بحث سبل تعزيز

التعاون القائم بين الجامعة العربية والاتحاد للتوصل إلى تسوية سياسية

شاملة للأزمة فى ليبيا ومرافقة الأطراف الليبية في إتمام مختلف

الاستحقاقات المقررة وفق اتفاق الصخيرات وصولاً إلى الانتخابات التشريعية

والرئاسية المقترح إجراؤها في ليبيا خلال العام الجاري.

وأضاف بان مشاركة " أبو الغيط " في القمة، تأتى تلبية لدعوة من رئيس

مفوضية الاتحاد الإفريقي " موسى فقى " وفى سياق التقليد المتبع بين

الجامعة، والاتحاد، بقيام كل منظمة بدعوة نظيرتها إلى مخاطبة قمتها

السنوية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة

والاجتماعات المشتركة بين الجامعة، والاتحاد، في سياق متابعة تنفيذ مجمل

القرارات التي صدرت عن القمة العربية الإفريقية الأخيرة التي عقدت في

مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، نهاية عام 2016، والتحضير للقمة العربية

الأفريقية المقبلة - التي ستعد الخامسة من نوعها بين الجانبين - التي

ستعقد في الرياض عام 2019.



...( وال ) ...