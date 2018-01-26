أديس ابابا : مباحثات بين وزيري خارجية مصر ومالاوي حول الملف الليبي .





أديس ابابا 26 يناير 2018(وال) اجري وزير الخارجية المصرية " سامح شكري

" مع نظيره المالاوي " فرانسيس كاسايلا " سلسة مباحثات على هامش

اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا تناولت أهم

القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية " أحمد أبو زيد " اليوم

الجمعة إن " شكري " استعرض جهود مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا،

عبر حث مختلف الأطراف الليبية المختلفة على تنفيذ اتفاق الصخيرات لتحقيق

الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق.



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