أديس ابابا : مباحثات بين وزيري خارجية مصر ومالاوي حول الملف
الليبي .
الجمعة ، 26- 01- 2018 - 16:13:00
أديس ابابا 26 يناير 2018(وال) اجري وزير الخارجية المصرية " سامح شكري
" مع نظيره المالاوي " فرانسيس كاسايلا " سلسة مباحثات على هامش
اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا تناولت أهم
القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية " أحمد أبو زيد " اليوم
الجمعة إن " شكري " استعرض جهود مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا،
عبر حث مختلف الأطراف الليبية المختلفة على تنفيذ اتفاق الصخيرات لتحقيق
الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق.
...( وال )...