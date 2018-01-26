صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يحيل حوافظ المعاشات الضمانية للمصارف عن شهر يناير.





سرت 26 يناير 2018(وال) أحال صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى

سرت حوافظ مرتبات المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهر يناير الجاري إلى

المصارف التجارية اليومين الماضيين .

وقال مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى " محمد السائح "

في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " إن عدد المعاشات الضمانية التقاعدية

إحدى عشر الفا وثلاثمائة معاش تقاعدي ضماني وان القيمة المالية الإجمالية

التي تصرف شهريا للمعاشات الضمانية للمتقاعدين أكثر من خمسة مليون دينار"

وأوضح أن كافة المعاشات الضمانية تم إنزالها بحسابات أصحاب المعاشات

الضمانية بالمصارف التجارية في مناطق وبلديات راس الانوف وسرت وابوقرين

واهرواة. مضيفا بأنه يتم الآن التجهيز والإعداد لمرتبات المتقاعدين عن

شهر فبراير المقبل .



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