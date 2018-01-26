المعهد العالي لتقنيات الحاسوب والمهن الإدارية بترهونة ينظم ورشة عمل تحت عنوان " الأساليب الحديثة لتطبيق نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاص " .





ترهونة 26 يناير 2018 ( وال )- يعتزم المعهد العالي لتقنيات الحاسوب

والمهن الإدارية والمالية بمدينة ترهونة إقامة وتنظيم ورشة عمل غدا

السبت تحت عنوان " الأساليب الحديثة لتطبيق نظم الجودة في مؤسسات التعليم

العالي الخاص" وذلك بمسرح مدرسة المرحوم " صالح سويسي " بمنطقة الشرشارة

.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بان الورشة ستشمل عدة محاور من بينها

أهمية الجودة لتحسين مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص والآليات

الفعالة لمتابعة سير العملية التعليمية إضافة إلى مناقشة طرق التخطيط

الفعالة لمؤسسات التعليم العالي الخاص وكيفية الاستفادة من مؤشرات قياس

الأداء للمؤسسة التعليمية الخاصة .

وأوضح مدير إدارة المعهد " سليمان خليفة علي " في تصريح لـــ " وال "

بأن هذه الورشة تأتي ضمن النشاطات التي حرصت إدارة المعهد على إقامتها

من اجل تطوير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاص مشيرا

إلى أن هذه الورشة سيشارك فيها لجنة استشارية من وزارة التعليم ونخبة من

أساتذة الجامعات والمعاهد العليا بليبيا .



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