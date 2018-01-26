شركة خدمات النظافة العامة بسرت ترش المبيدات بالاحياء السكنية المدمرة بسرت لوجود روائح للجتث.الجمعة ، 26-01-2018 - 13:15:00



سرت 26 يناير 2018( وال )- قامت شركة الخدمات العامة للنظافة بسرت
بحملة رش للمبيدات الحشرية بمختلف الاحياء السكنية المدمرة بسرت بسبب
كثرة القوارض وغيرها والروائح الكريهة التى تنبعت منها بسبب وجود الجتث
تحت ركام المبانى المتهاكلة والمدمرة نهائيا بسرت قبل عام.
واوضح الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان
حملة رش المبيدات طافت الاحياء المدمرة رغم صعوبة دخولها لوجود مبانى
متراكمة على بعضها.
...(وال سرت)...

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