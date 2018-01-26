الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 26 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعه وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام .

*طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا .

*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والريـــاح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17 -21) درجة

مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (16) درجة على المرتفعات الجبلية .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق الساحلية مع

ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بنغازي والجبل الأخضر

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط هذا

اليوم على الساحل الممتد من درنة-طبرق إلى أمساعد ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (14-18) درجة مئوية ولا تتجاوز (12) درجة على مرتفعات الجبل

الأخضر وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد . .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية والريـاح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-21) درجة مئوية.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية.

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