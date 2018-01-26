النشرة البحرية, طرابلس 26 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعه ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .





* من رأس جدير إلى سرت .

السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.الريح باش الى شلوق سرعته

مابين (05 - 20) عقدة.

إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر. البحر خفيف الموج. درجة

حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم. الريح شرش سرعته ما

بين(05-20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من طبرق

الى اقصى الساحل الشرقى . على باقى الساحل.إرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.50-2.00)متر و يصل هذا اليوم الى (3.00)متر على الساحل الممتد من طبرق

الى



*اقصى الساحل الشرقى .

البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ويكون مضطرب نهار اليوم من طبرق الى

اقصى الساحل.درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة .

.....( وال )....