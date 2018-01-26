النشرة البحرية,
طرابلس 26 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الأحوال البحرية المتوقعة على
ليبيا اليوم الجمعه ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
الجمعة ، 26- 01- 2018 - 13:07:00
* من رأس جدير إلى سرت .
السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.الريح باش الى شلوق سرعته
مابين (05 - 20) عقدة.
إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر. البحر خفيف الموج. درجة
حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.
*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماءً قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم. الريح شرش سرعته ما
بين(05-20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من طبرق
الى اقصى الساحل الشرقى . على باقى الساحل.إرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.50-2.00)متر و يصل هذا اليوم الى (3.00)متر على الساحل الممتد من طبرق
الى
*اقصى الساحل الشرقى .
البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ويكون مضطرب نهار اليوم من طبرق الى
اقصى الساحل.درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة .
.....( وال )....