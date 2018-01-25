فريق الاتحاد مع المريخ السوداني والنصر مع أهلي شندي.الخميس ، 25-01-2018 - 22:35:00



طرابلس 25 يناير 2018 (وال)- استهل فريق الاتحاد مشاركته في البطولة
الودية "مهرجان السياحة والتسوق " المقامة حاليا في السودان بالتعادل
سلبيا أمام فريق المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت مساء أمس بمدينة
بورت سودان.
وستتوجه بعثة الاتحاد غدا الجمعة إلى مدينة الأبيض بكردفان جنوب غرب
الخرطوم لمواجهة فريق الهلال الأبيض وديا.
من جهة أخرى انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم بين فريق النصر
وفريق أهلي شندي السوداني بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف
يذكر أن فريقي الاتحاد والنصر يشاركان في هذه البطولة الودية بالسودان .
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