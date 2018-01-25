وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.

طرابلس 25 يناير 2018 (وال)- اصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم بيانا بشان آخر التطورات في قضيةتعذيب المهاجرين غير الشرعيين التي نشر حولها مقاطع مرئية في بعض وسائل التواصل الاجتماعي .

وجاء في البيان :-

التزاما من حكومة الوفاق الوطني بتعهدها بالسعي لتحقيق العدالة في واقعة تعذيب عدد من المهاجرين غير الشرعيين والتي ظهرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي .. فقد قامت السلطات الامنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالقبض على المجموعة الاجرامية الخارجة عن القانون التي كانت تحتجزهم وذلك في منطقة القداحية بالقرب من مدينة سرت وقامت بتحرير الرهائن وقد باشرت السلطات القضائية اجراءات التحقيق اللازمة لمثول اولئك الجناة امام النائب العام تمهيدا لاحالتهم للعدالة .

ان وزارة الخارجية اذ تعلن عن هذه التطورات فانها تجدد ادانتها وشجبها باقوى العبارات لهذا العمل الاجرامي وتؤكد على مواصلة جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الامن والاستقرار لمواطنيها وللمقيمين الاجانب على الاراضي الليبية من مختلف الجنسيات .







