المنتخب الوطني يلتقي الكونغو في الدور ربع النهائي من بطولة الشان.





طرابلس 25 يناير 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني للاعبين المحليين مساء

الأحد المقبل مع المنتخب الكونغولي في الدور ربع النهائي من بطولة الشان

على ملعب أدرار أغادير.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم مدينة طنجة إلى مدينة أغادير

التي تبعد 1000 كيلومتر عن طنجة عن متن طائرة في رحلة داخلية.

وقد أجرى المنتخب صباح اليوم الخميس تدريبا لأكثر من ساعتين بمشاركة

جميع اللاعبين.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب منتخب

رواندا بهدف المعتصم بوشناف في الوقت بدل الضائع يوم الثلاثاء الماضي.

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