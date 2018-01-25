الاتحاد المصراتي يتعاقد مع لاعب محترف من ساحل العاج.





طرابلس 25 يناير 2018 (وال)- تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي أمس مع

المحترف العاجي المهاجم " لامين سيلا " لدعم وتعزيز صفوف الفريق الأول.

المهاجم العاجي الجديد سينضم إلى مواطنه "كوليبالي" الذي انضم هو الآخر

إلى صفوف الفريق الأول قبل أيام.

فريق الاتحاد المصراتي لعب سبع مباريات في الدوري الممتاز، وآخر مباراة

لعبها تعادل فيها مع فريق الأولمبي بدون أهداف، ورصيده من النقاط 4 نقاط

فقط، ويحاول الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الاولى هذا الموسم.

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