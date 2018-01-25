السودان يشكر الشعب الليبي وحكومة الوفاق لتحرير السودانيين المختطفين الخميس ، 25-01-2018 - 21:05:00

طرابلس 25 يناير(وال)- نقلت سفارة السودان لدى ليبيا شكر وتقدير الشعب السوداني والحكومة للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني ومؤسسات الدولة الليبية لما قامت به من جهود اثمرت في تحرير السودانيين المختطفين لدى العصابات الخارجة عن القانون .
وجاء في برقية الشكر والتقدير حسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية :
تهدي سفارة السودان في طرابلس اطيب تحياتها الى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني وترجو ان تدفع باسم شعب وحكومة السودان الى الشعب الليبي الشقيق وحكومة الوفاق الوطني باسمى آيات الشكر والتقدير لما قامت به من مجهودات مقدرة في تحرير السودانيين المختطفين مؤخرا لدى العصابات الخارجة عن الدولة والقانون .
واضافت السفارة انها واذ تدفع بذلك فانها على ثقة تامة من ان ماقامت به تلك العصابات يعد عملا اجراميا لايمثل الشعب الليبي وحكومته وما يمثلها هو ذلك العمل البطولي الرائد الذي قامت به القوات الباسلة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في افتداء المختطفين .
(وال)

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