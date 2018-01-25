رئيس المجلس الرئاسي يعلن مشاركة حكومة الوفاق بـ5 ملايين دولار لصندوق دعم الاستقرار في ليبيا.





طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز

السراج، اليوم الخميس، عن مشاركة حكومة الوفاق بخمسة ملايين دولار في

صندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يشرف عليه برنامج الأمم

المتحدة الأنمائي بهدف إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية ودعم الخدمات

الأساسية في عدد من المناطق والمدن الليبية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بخطة الإستجابة الانسانية لدعم ليبيا

لعام 2018 التي أطلقتها الأمم المتحدة اليوم بطرابلس، بحضور رئيس المجلس

الرئاسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وعدد من الوزراء

المسؤولين بالمنظمة الأممية وحكومة الوفاق.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي في هذا الصدد بجهود أهالي مصراتة

وتاورغاء ولجان المصالحة التي قال إنها تعمل بشكل يومي لتهيئة الظروف

للعودة الآمنة والسريعة لسكان مدينة تاورغاء في مطلع شهر فبراير المقبل،

معربا أن تكون هذه الخطوة اللبنة الأولى نحو مصالحة وطنية شاملة في ربوع

الوطن.

وكشف السراج عن قرب اعتماد الترتيبات المالية لهذا العام ، معربا عن

الأمل في أن تستجيب للاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية القطاعات

الرئيسية كقطاع النفط والغاز والكهرباء، والدعم المؤسساتي والاقتصادي

للحكم المحلي ممثلا في المجالس البلدية، إضافة إلى النازحين محلياً

والمهاجرين وإعادة أعمار المناطق المتضررة.

وقال إنه رغم التحديات الكبرى السياسية والأمنية التي تواجه البلاد ،

إلا أن الملف الخدمي والاقتصادي يقع على أعلى درجات اهتمام الحكومة، لما

يتطلبه هذا القطاع من إجراءات حاسمة وعاجلة، تمكن من توفير الخدمات

الأساسية للمواطنين بكل أطيافهم، وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع.

وأضاف السراج ، أن ليبيا تسير نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التي

يطمح إليها كل الليبيين، آملا أن يكون الاجتماع القادم مخصصا لمناقشة

إعادة الأعمار والتنمية؛ وليس المساعدات والدعم الإنساني.

و أكد رئيس المجلس الرئاسي عزم حكومة الوفاق الوطني على مواجهة هذه

التحديات بفعالية خلال المرحلة القادمة، ومعالجة قضايا موازية لها مثل

الهجرة غير الشرعية إلى جانب قضايا فرض سيادة القانون وبسط الأمن، وبما

يمكن أجهزة الدولة من تركيز جهودها على تنفيذ خطط تنموية، والانطلاق

الفعلي في تنفيذ مشاريع الإصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت اليوم الخميس، بطرابلس إطلاق خطة

الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2018 ، بهدف جمع مبلغ 313 مليون دولار

لدعم في ليبيا وسط تزايد في الاحتياجات الإنسانية في هذا العام بحسب

منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا ماريا ريبيريو .



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