الأمم المتحدة تطلق خطة الإستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2018 بحضور رئيس المجلس الرئاسي.





طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس،

بطرابلس، خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2018، وذلك خلال

الاجتماع الخاص بالخطة الذي افتتحه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة .

وحضر الاجتماع الخاص بالخطة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعدد

من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوفاق الوطني ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون

الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيريو وممثلين عن منظمات المجتمع المدني

والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.

واستُهلت أعمال الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذين

سقطوا في مدينة بنغازي الثلاثاء الماضي، إثر العملية الإرهابية التي

استهدفت المصلين بمسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في

كلمته بالمناسبة، إن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام

ستمكن من الوصول إلى قرابة 700 ألف شخص محتاج في عدد من مناطق ليبيا، ومن

بينهم النازحين والمهجرين.

وأضاف السراج، أن الخطة ستمكن أيضا من تقديم المساعدة الإنسانية

للمحتاجين، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية في هذا المجال للتدخلات

التي تؤمن حياة المواطن كإزالة الألغام وتوفير المأوى والغذاء، وتقديم

الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقدير حكومة الوفاق الوطني للدول

المانحة لتفهمها خصوصية الوضع بليبيا وتداعيات الأزمة الراهنة، ومساعدتها

لليبيا على تجاوز التحديات المالية حتى تستعيد البلاد عافيتها ودورها في

المنطقة والعالم.

ومن جهتها قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا

ماريا ريبيريو إن خطة الإستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2018 تستهدف جمع

مبلغ 313 مليون دولار لدعم في ليبيا وسط تزايد في الاحتياجات الإنسانية

في هذا العام.

وأوضحت ريبيريو في كلمتها ، أبرز ملامح خطة 2018 للإستجابة للاحتياجات

الإنسانية مشيرة إلى أنها ستنفذ بالشراكة مع السلطات الليبية.

وبدوره قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن

خطة الإستجابة الإنسانية التي تدشن اليوم هي نتاج لشراكة بين حكومة

الوفاق الوطني والوكالات التابعة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع

المدني التي تولت التعريف باحتياجات المناطق الليبية من خلال التواصل

معها.

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