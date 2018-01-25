اربعون قتيلا على الاقل في الاعتداء على فندق في كابول .الخميس ، 25-01-2018 - 17:22:00



كابول 25 يناير 2018 (وال)- اعلن مسؤولون افغان اليوم الخميس ان اربعين
شخصا على الأقل قتلوا في الاعتداء على فندق انتركونتيننتال الفخم في
كابول يوم السبت الماضي هم 25 افغانيا و15 اجنبيا، بحسب مصادر افغانية
ودبلوماسية.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح "الحصيلة النهائية للقتلى
الافغان تبلغ 25 شخصا".
وقال "لا معلومات لدينا حول القتلى الأجانب"، مشيرا الى أن 12 أفغانيا
أصيبوا بجروح.
يُضاف الى القتلى الأفغان 15 أجنبيا أعلنت مقتلهم سفارات وحكومات بلادهم
.
وكانت أفغانستان أعلنت في وقت سابق مقتل 22 شخصا في الاعتداء، غالبيتهم
أجانب.

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