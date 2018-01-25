ارتفاع منسوب مياه نهر السين في فرنسا يشل حركة المواصلات .





باريس 25 يناير 2018 ارتفع منسوب مياه نهر السين بشكل كبير اليوم الخميس

جراء أمطار غزيرة استمرت لأسابيع في باريس ما تسبب باغلاق طرق السير على

جانبي النهر وشل حركة الطرق والمواصلات في بعض المناطق الفرنسية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع منسوب مياه النهر الى ستة أمتار او

أكثر مع استمرار هطول الامطار الغزيرة على ان يصل المنسوب الى الذروة

خلال يومي غد الجمعة وبعد غد السبت.

ودعت السلطات الفرنسية سكان العاصمة باريس الى البقاء بعيدا عن ضفاف نهر

السين محذرة من أن ارتفاع الفيضان هذا العام قد يصل الى أعلى معدل ارتفاع

له منذ أكثر من قرن.

واغلقت السلطات جميع الانفاق المحيطة بالنهر وأوقفت حركة النقل البحري

حيث حال ارتفاع منسوب المياه دون مرور المراكب النهرية أسفل الجسور

القديمة.

كما شرع القائمون على ادارة متحف اللوفر في الاعداد لنقل بعض القطع

الاثرية والفنية الى المخازن خشية وصول الفيضان الى اروقة المتحف القريب

من النهر.