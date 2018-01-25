قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة.





القدس 25 يناير 2018 -اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 14

مواطنًا فلسطينيا بمداهمات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضياء الأغبر (24

عامًا)، بعد مداهمة منزله بمنطقة المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان لدى اقتحامها لقرى في منطقة غرب رام

الله وسط الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة وداهمت عددًا

من المنازل واعتقلت الشاب تامر ناجح عبده والشاب يزن رياض وجرى نقلهما

إلى جهة مجهولة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت لقيا جنوب غرب المدينة

واعتقلت الشاب فايز سعيد موسى، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وخلال ساعات الصباح شددت قوات الاحتلال من تواجدها على حاجز الارتباط

والتنسيق "بيت ايل" وشرعت بتفتيش المركبات وفحص بطاقات المواطنين.