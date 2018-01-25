المصرف الإسلامي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم بلدان الساحل الإفريقي .





جدة 25 يناير 2018 (وال)- وقع المصرف الإسلامي للتنمية، والوكالة

الفرنسية للتنمية، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم

بلدان منطقة الساحل الإفريقي.

ووقع الاتفاقية رئيس المصرفك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار،

والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريوكس، خلال زيارته لمقر

المصرف في جدة.

وسيساهم كل طرف بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2022 في العمليات

المشتركة في مجال التمويل المتعلق بالمناخ والمدن والقرى المستدامة

ومعالجة الهشاشة وتنمية القطاع الخاص والابتكار، ويدعم الاتفاق الجديد

النجاح الذي حققه الاتفاق السابق الذي وقع بين الطرفين في عام 2012م0

ووفق الاتفاق الجديد، سيعمل المصرف الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية

للتنمية على إعداد المشاريع المشتركة وتقييمها وتقييم القدرات المؤسسية

وتبادل المعلومات في برامج العمل السنوية والخدمات الاستشارية والمساعدات

الفنية وكذلك في مجال فعالية التنمية والمشاريع السيادية وغير السيادية

(بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، والتمويل التجاري،

والتأمين ضد المخاطر السياسية.