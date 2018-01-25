عاصفة قوية تضرب مناطق من اليابان ودرجات الحرارة تحت الصفر.





طوكيو 25 يناير 2018 (وال)- ضربت عاصفة شتوية قوية مناطق واسعة من

اليابان وسط درجات حرارة اقتربت من الصفر بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد

الجوية اليابانية اليوم.

وقالت الهيئة ان درجة الحرارة في طوكيو تراجعت إلى أربع درجات تحت الصفر

وهو مستوى لم يسجل في العاصمة منذ 48 عاما.

وحذرت الهيئة من رياح قوية وارتفاع أمواج المد وتراكم الثلوج في أنحاء

واسعة من البلاد.

من جهتها قالت هيئة الإذاعة اليابانية أن 1900 شخص قضوا ليلتهم في عربات

قطارات بسبب تعطل حركة السير على السكك الحديدية جراء تراكم الثلوج بشكل

كثيف بين مدينتي ناجويا وأوساكا.