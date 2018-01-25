" قنصو " يحضر أعمال فتح المسارات داخل مدينة تاورغاء استعدادا لعودة الأهالي إليها .



طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - حضر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة

الوفاق الوطني "بداد قنصو"، أمس الأربعاء رفقة أعضاء من المجلس المحلي

تاورغاء، والمجلس البلدي مصراته ، البدء في فتح مسارات الطرق الفرعية

والرئيسية وازالة السواتر الترابية بمدينة تاورغاء، وذلك تمهيداً للبدء

في عودة أهالي مدينة تاورغاء في الأول من فبراير القادم.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد حضر هذه الاعمال كل من مدير شركة

الخدمات العامة مصراته، وعدد من الضباط والجنود التابعين للمنطقة

العسكرية الوسطى المكلفين بتأمين المدينة ، بالإضافة إلى حضور اللجنة

المشكلة من المجلس الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء مصراته.





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