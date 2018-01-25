إدارة التعليم الأساسي بوزارة التعليم تجتمع بمديري مدارس التعليم الأساسي بمراقبة تعليم صبراتة .



طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) -ناقش مدير إدارة التعليم الأساسي بوزارة

التعليم " أحمد مسعود" خلال اجتماعه اليومين الماضيين مع مديري المدارس

بمراقبة التعليم بالبلدية، سير العملية التعليمية بالمراقبة وتذليل

الصعوبات بما يساهم في الرفع من مستوى أداء معلمي مرحلة التعليم الأساسي.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر مراقبة التعليم وبحضور كل من مراقب

التعليم بالبلدية ورئيس قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم الأساسي ورئيس

قسم تعليم الكبار ومدير مكتب التعليم الأساسي ، متابعة تنفيذ خطة وزارة

التعليم في اعداد منظومة بيانات دقيقة تعتمد على الرقم الوطني لكافة

العاملين بالمراقبات من الموظفين والمعلمين والتلاميذ والطلاب وكذلك حصر

عدد المؤسسات التعليمية وتاريخ تأسيسها وعمليات الصيانة المنفذة

واحتياجاتها المستعجلة.

ونقل المكتب الاعلامي بالوزارة عن مدير إدارة التعليم الأساسي تأكيده

خلال الاجتماع على حرص الوزارة واهتمامها بحقوق المعلمين وواجباتهم

وأهمية اعتماد العملية التعليمية على معلمي مرحلة التعليم الأساسي

باعتبارها قاعدة لتأسيس وتطوير التعليم.

وقام مدير الإدارة في ختام الاجتماع رفقة مراقب تعليم صبراتة بجولة

تفقدية داخل المختبر العلمي للمعامل المدرسية، واستمع من رئيس اللجنة

الدائمة للبحوث وتطوير المعامل لأهمية إنجاز هذا المختبر ومساهمته في

تنفيذ الجانب العملي لمناهج مواد العلوم بمرحلتي التعليم الأساسي

والثانوي ، واطلع على الأجهزة والمعدات التي يحتويها المختبر، كما تابع

سير العملية التعليمية بمدرستي المدينة للتعليم الأساسي ومدرسة العلالقة

الشمال.



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