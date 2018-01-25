" سيالة " يستقبل المبعوث الخاص للخارجية السويدية الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .





طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد سيالة " بمقر الوزارة بطرابلس صباح اليوم الخميس المبعوث

الخاص للخارجية السويدية الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " بيتر سمبني "

.

وقال المبعوث السويدي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب اللقاء أنه

ناقش مع " سيالة " القضايا المتعلقة بليبيا دوليا بما في ذلك الوضع

السياسي في البلاد والاتفاق السياسي الليبي والعملية الانتخابية .

وأوضح ان اللقاء ناقش ايضا الوضع الامني والقضايا ذات العلاقة بالهجرة

غير الشرعية .

وأشار المبعوث السويدي في تصريحه لـــ ( وال ) - الى أن اهتمام بلاده

بهذه القضايا ينطلق من عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي وترأسها

للجنة العقوبات على ليبيا ، والى كون بلاده عضوا في الاتحاد الاوروبي

الجار لليبيا