" سيالة " يستقبل المبعوث الخاص للخارجية السويدية الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .الخميس ، 25-01-2018 - 14:06:00



طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني " محمد سيالة " بمقر الوزارة بطرابلس صباح اليوم الخميس المبعوث
الخاص للخارجية السويدية الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " بيتر سمبني "
.
وقال المبعوث السويدي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب اللقاء أنه
ناقش مع " سيالة " القضايا المتعلقة بليبيا دوليا بما في ذلك الوضع
السياسي في البلاد والاتفاق السياسي الليبي والعملية الانتخابية .
وأوضح ان اللقاء ناقش ايضا الوضع الامني والقضايا ذات العلاقة بالهجرة
غير الشرعية .
وأشار المبعوث السويدي في تصريحه لـــ ( وال ) - الى أن اهتمام بلاده
بهذه القضايا ينطلق من عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي وترأسها
للجنة العقوبات على ليبيا ، والى كون بلاده عضوا في الاتحاد الاوروبي
الجار لليبيا

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