وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات تبحث دور المثقفين والأكاديميين في التوعية الانتخابية.



طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية

الوطنية العليا للانتخابات ، جلسة مستديرة ، ناقشت خلالها سبل وآليات

التوعية الموجهة إلى المرأة لتعزيز مشاركتها الانتخابية، ودور النخبة في

دعمها لممارسة حقوقها السياسية .

واستهدف الجلسة التي انعقدت امس بمقر الإدارة العامة للمفوضية بطرابلس

عدداً من أساتذة الجامعات والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وافتتح اللقاء المدير العام للمفوضية " سعيد القصبي" بكلمة أكّد فيها على

أهمية التواصل مع النخب المثقفة في سبيل دعم العملية الانتخابية، ورفع

مستوى المشاركة بما يحقق أقصى قدر من المصداقية والنزاهة.

من جانبها استعرضت مسؤول وحدة دعم المرأة " أريج العجيلي" خلال هذه

الجلسة أهداف وتطلعات الوحدة في تذليل الصعوبات أمام المشاركة السياسية

للمرأة، إضافة إلى أهداف اللقاء ومحاوره الرئيسة.

وتخلل الجلسة الأولى ورقة عمل قدمها الدكتور " عابدين الشريف" حول أهمية

الإعلام في التوعية الانتخابية ناقش خلالها تأثير الجانب الثقافي

والاجتماعي في مشاركة المرأة والمعوقات التي تواجهها.

كما تحدث الدكتور " البهلول اليعقوبي" على أهمية مرحلة ما بعد التسجيل

بسجل الناخبين، داعياً إلى تكثيف برامج التوعية للمراحل المقبلة حتى تحقق

الانتخابات أهدافها في التداول السلمي للسلطة.

وشارك الكاتب والإعلامي " يونس الفنادي" بمقاربة تناولت التاريخ

الانتخابي للمرأة الليبية، وعراقة مؤسسات الصحافة والمجتمع المدني في

ليبيا، والدور المناط بها في تعزيز مشاركة المرأة.

ومن جانبه أكد الكاتب " محمد الطياري" في مداخلته على أهمية دعم

المفوضية في سبيل أدائها لمهامها، وتوجيه الجهود نحو مزيد من الزخم

المعنوي ليتكاثف الليبييون حول العملية الانتخابية.

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