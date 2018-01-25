رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة يجتمع بأصحاب محطات توزيع الوقود عن المنطقة الغربية.

طرابلس 25 يناير 2018 ( وال ) - عقد بمقر شركة البريقة لتسويق النفط

بطرابلس إجتماعا ضم رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز

بأصحاب محطات توزيع الوقود عن المنطقة الغربية الذين تم الإتفاق معهم

مسبقآ بالتعامل مع لجنة الوقود والغاز حضور رئيس لجنة الوقود والغاز

بالمنطقة الغربية.

وتم الإتفاق في هذا الإجتماع بأن تباشر عدد 7 محطات بالعمل

الأسبوع القادم ويكون عملها على مدار الساعة وأأن يتم تزويدها من

مستودع الزاوية النفطي حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية على تأمين عمل

هذه المحطات ووضع آلية لعملها تضمن وصول الوقود لجميع مواطنين المنطقة.

وطالب رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز من أصحاب هذه

المحطات الى تظافر الجهود وتوحيد العمل من أجل وصول المنتوجات النفطية

للمواطن في كامل المنطقة الغربية ولرفع المعاناة عن كاهله.

ويأتي هذا الإجتماع في سبيل سعي شركة البريقة في وضع حلول للتغلب علي

المشاكل التي تعاني منها المنطقة الغربية من نقص في منتج الوقود وتذليل

الصعاب التي تواجه عمل محطات الوقود في هذه المنطقة والقضاء على الظواهر

والإختراقات التي أدت الي تفاقم هذه الأزمة.

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