بحث الترتيبات والاستعدات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بسرت .

سرت 25 يناير 2018 ( وال )- بحث الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء بسرت الترتيبات والاستعدات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول والفترة الأولى للشهادتين الاعدادية والثانوية التى تنطلق خلال الشهر القادم .

وضم الاجتماع مراقب تعليم سرت السيد " مفتاح عبد الكافى " ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية سرت المركز والصلول ومدراء الادارات بديوان مراقبة تعليم سرت ومدراء المؤسسات التعليمية بسرت .

وقال مراقب تعليم سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن الاجتماع تابع سير العملية التعليمية والصعوبات التي تعاني منها عدد من مدراس التعليم الأساسى والثانوي والسبل الكفيلة بتدليلها بالاضافة إلى التأكيد على أهمية دور المدراس فى ضبط العملية التعليمية وضرورة ابراز الانشطة المختلفة بالتعاون مع مكتب النشاط المدرسى بقطاع التعليم سرت .

,اكد مراقب تعليم سرت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة القرارات واللوائح الصادرة من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنى بشان العملية التعليمية وتحديد مواعيد الامتحانات للطلاب .

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