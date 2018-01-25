‏اجتماع مشترك بين بلدية سوق الجمعة‏ ومختصين بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ووزارة الصحة لتفعيل المشاريع المتوقفة بالبلدية.



طرابلس 25 يناير 2018 (وال) - عقد إجتماع بديوان المجلس البلدي سوق

الجمعة ضم عميد البلدية المكلف " شعبان ددش" وعدد من أعضاء المجلس البلدي

ووكيل الديوان ومندوبي عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير مكتب

التخطيط بوزارة الصحة وكذلك مدير وأعضاء مكتب الصحة بالبلدية .

وتناول الإجتماع سبل التعاون المشترك لحلحلة عدد من المشاريع المتوقفة

داخل نطاق البلدية ومن بينها مشروع إقامة مستشفى عام بمستشفى الصدرية

وإعادة تفعيل مستشفى أبوستة الخاص وكذلك إنشاء المجمع الصحي الغرارات .

واتفق الحضور بأن يتم تكليف مكتب إدارة المشروعات بالبلدية بتجهيز

الخرائط والمواصفات الفنية والإدارية ومن تم إحالتها لوزارة الصحة على أن

يعقد إجتماع مماثل يوم 30 يناير الجاري لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين بلدية سوق

الجمعة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعمل على تحسين مستوى

الخدمات الصحية داخل نطاق البلدية.

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