ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.





لندن 25 يناير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى

مستوياتها منذ أغسطس 2016 مدعومة بانخفاض الدولار إلى أقل سعر له في ثلاث

سنوات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رحب فيها بهبوط

العملة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 2ر0 بالمئة إلى 56ر1360 دولار للأوقية ،

بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس 2016 عند 07ر1366 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 70ر1359 دولار

للأوقية.

وارتفعت الفضة 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 60ر17 دولار ، بعد

أن لامست أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر 69ر17 دولار . وزاد البلاتين

3ر0 بالمئة إلى 24ر1015 دولار بعدما سجل أعلى سعر له منذ مارس 2017 عندما

بلغ 30ر1024 دولار ، بينما انخفض البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 220ر1109

دولار.





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