الاتحاد الأوروبي يعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا الهجوم المزدوج في بنغازي .



بروكسيل 25 يناير 2018 ( وال ) - أعرب الاتحاد الأوروبي عن تعاطفه مع

أسر ضحايا الهجوم المزدوج في بنغازي والذي استهدف السكان المدنيين وموظفي

الرعاية الصحية .

وقال المتحدث الرسميللاتحاد الاوروبي ، إن مثل هذه الهجمات التي تسبب

في خسائر كثيرة ، تهدد العمل الجاري لاستعادة الأمن والاستقرار وسيادة

القانون في ليبيا .

وجدد الاتحاد الأوروبي مشاركته ودعمه لعملية الوساطة الشاملة التي

يقودها الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة.

وأسفر تفجيران بسيارتين مفخختين الثلاثاء عن مقتل 41 مواطنا في

بنغازي وقرابة 80 جريحا عند خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان بمنطقة

السلماني عقب أدائهم لصلاة العشاء.



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