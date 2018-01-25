التقنيات الرامية إلى التحكم في اشعة الشمس قد تؤدى في حال توقفها إلى زوال الحياة البرية .





لندن 25 يناير 2018 ( وال ) - حذرت دراسة حديثة من ان التقنيات

الرامية إلى التحكم في اشعة الشمس للتخفيف من الاحترار المناخي قد تؤدى

في حال توقفها المفاجيء إلى زوال الحياة البرية .

نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الاستاذ في جامعة رات جيرز في

ولاية نيوجيرسي الامريكية " الن روبوك" إلى ان الاحترار السريع بعد

وقف هذه الهندسة الجيولوجية يشكل تهديدا هائلا للبيئة ، والتنوع الحيوي

، ومثل هذا التوقف قد يؤدى إلى الانقراض المحلي ، وحتى العالمي لانواع

كثيرة من البرمائيات ، والثديات ، والشعب المرجانية ، والنباتات .

وتقوم هذه التقنية على ضخ مليارات الجزئيات في الطبقات العليا من الغلاف

الجوي بهدف تحويل مسار جزء من اشعة الشمس إلى الفضاء بما يشبه المفاعيل

التي تسببها طبيعيا بعض حالات الثوران البركاني في الماضي .