وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني يجتمع باللجنة المشكلة لعودة اهالى تاورغاء .

طرابلس 25 يناير 2018 ( وال )- اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني "بداد قنصو" بمنطقة طمينة وبحضور عدد من اعضاء اللجنة المشكلة وعميد بلدية مصراته ورئيس مجلس شركة النظافة مصراته وذلك للبدء والشروع في فتح المسارات بمنطقة تاورغاء والوقوف علي بدء هذه الاعمال

والتجهيز لعودة اهالي تاورغاء لمناطقهم.

يأتى ذلك بموجب القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1423 لسنة 2017 بشان تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغا ومصراته وفى اطار دعم الاتفاق ومسار المصالحة الوطنية .

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