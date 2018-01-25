مصرف ليبيا المركزي يصدر منشورا بشأن الضوابط المنظمة لمنح مخصصات ارباب الاسر الليبية من النقد الاجنبي .



طرابلس 25 يناير 2018 (وال)- فيمايلي اعادة الى ما بثته وكالة الانباء

الليبة نقلا عن مصدر اعلامي بمصرف ليبيا المركزي حول المنشور الذي احاله

مصرف ليبيا المركزي الى المدراء العامين للمصارف العاملة بشأن الضوابط

المنظمة لمنح مخصصات ارباب الاسر الليبية من النقد الاجنبي والمتضمن

التعليمات الصادرة المتعلقة ببعض التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف

المطبقة على استعمال البطاقات المصرفية والحوالات السريعة بمختلف

انواعها والصادرة في اطار الضوابط المنظمة لبيع النقد الاجنبي للاغراض

الشخصية والذي سيتم صرفه لارباب الاسر الليبية وهي كالتالي : -



– عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية .



1- 75 دينار عمولة نقدية يتم اقتطاعها مرة واحدة فقط لإصدار أو تجديد

البطاقة “على أن لا تقل صلاحية البطاقة المُصدرة عن عامين.



2- 24 دينار العمولة السنوية لإدارة الحساب البنكي.



3- 2 دينار عمولة شحن البطاقة.



4- 100 دينار عمولة إصدار بطاقة بدل فاقد أو إعادة إصدار البطاقة.



5- 1 دولار أمريكي عمولة الشراء عن طريق الإنترنت وأجهزة نقاط البيع.



6- 4 دولار أمريكي لكل 100 دولار أمريكي نقدي يتم سحبها من آلات السحب

الذاتي الدولية.



وأشار المركزي في منشوره الى وجوب مراعاة قيمة السعر الرسمي اثناء

احتساب عمولة المصرف مقابل بيع النقد الأجنبي، مُضافاً إليها 7.500 دينار

عن كل فرد يتم خصمها لمرة واحدة بالعملة المحلية من الحساب الجاري.



وقال المركزي أن رب الأسرة أو أحد افراد عائلته الراشدين فقط من يتم

اتمام عمليات شحن البطاقة أو اجراء حوالة سريعة بالعملة الأجنبية، بعد

الحصول على موافقته الرسمية.



ويمكن لأصحاب حسابات النقد الأجنبي للأسر إجراء الحوالات النقدية من وإلى

حسابات أرباب الأسر الآخرين بعد موافقة رب الأسرة على إتمام الحوالة، على

أن تكون الحوالات بين حسابات تنتمي إلى نفس المصرف، ويتم اقتطاع مبلغ

وقدره 10 دينار ليبي للحوالة الواحدة.



وفيما يخص سقف الحوالات اليومية السريعة الصادرة للدولار الأمريكي أعلن

مصرف ليبيا المركزي أن 3000 دولار هو السقف المسموح به للحوالة الواحدة

في اليوم، بشرط أن لا يتجاوز عدد الحوالات اليومية الـ5 حوالات في الشهر

الواحد.



وحدّد المركزي الأسقف المحددة للسحب النقدي عن طريق آلات السحب الذاتي

والدفع عن طريق اجهزة نقاط البيع كالتالي:



1-يومياً



-سقف السحب النقدي اليومي 500 دولار امريكي.



-سقف الدفع الالكتروني اليومي 2000 دولار امريكي.



2-شهرياً



-سقف السحب النقدي الشهري 8000 دولار امريكي.



-سقف الدفع الالكتروني الشهري 20000 دولار امريكي.

(وال)