إصابة 11 شخصا في هجوم على مكتب منظمة إغاثة بمدينة جلال آباد الأفغانية .





جلال آباد 25 يناير 2018 ( وال ) - أصيب 11 شخصا في هجوم مسلح

على مكتب منظمة " أنقذوا الأطفال" في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار إن

انتحاريا فجر نفسه أمام المبنى ، وقد اندلعت النيران في عدد من السيارات

المتوقفة أمام المبنى.

وأضاف أنه بعد وقوع الانفجار، اقتحم مسلحون المبنى وأطلقوا النيران،

مشيرا إلى أنه تم نقل 11 مصابا للمستشفى حتى الآن.

يشار إلى أن منظمة " أنقذوا الأطفال " أحد أكبر منظمات الإغاثة في

أفغانستان، وتعمل المنظمات غير الحكومية في عدد من الأقاليم منذ سنوات

وتساعد بصورة أساسية الأطفال والأمهات في الحصول على الخدمات الصحية

والتعليمية.