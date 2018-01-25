وزير الدولة لشؤون النازحين يلتقي الممثل القانوني للمجلس النرويجيللاجئين.



طرابلس25 يناير 2018 ( وال ) - التقى وزير الدولة لشؤون النازحين "يوسف

جلاله" بديوان رئاسة الوزراء الممثل القانوني للمجلس النرويجي للاجئين

"ماورين فيلبيو"، ومساعديها .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكدت " فيلبيو " رغبتها في تقديم

الدعم الإنساني للنازحين بالداخل ومناطق العائدين في قطاع التعليم، إضافة

إلى استحداث مكتب للمجلس النرويجي للاجئين بطرابلس.

ومن جهته أكد "جلاله" على ضرورة التنسيق بين المجلس النروجي ووزارة

التعليم واللجان المنبثقة عن الوزارة لدراسة خطة الاستجابة المتعلقة

باحتياجات القطاع ، وخاصة فيما يتعلق بالنازحين بالداخل.

وأشار الى أنه سيتابع مع وزارة التعليم عمليات التقييم التي يرغب المجلس

النرويجي في إجرائه خلال الفترة القادمة ، للرفع من مستوى مرافق التعليم

التي تضم النازحين بالداخل والعائدين على حد سواء